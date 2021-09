KAART ⟩ Reoveeuuring ennustab nakatunute arvu kasvu Põhja-Eestis

Eelmiste nädalatega võrreldes on kasv suurim Harjumaal. Mõningane tõus on toimunud ka Pärnu- ja Läänemaal. Hiiumaa on endiselt viirusest vaba. Viimase kolme nädala andmed näitavad väga suure koroonaviirusesisaldusega asulate arvu pidevat kasvu. Samal ajal jääb vähese viirusesisaldusega asulaid üha vähemaks.

«Kui sel nädalal on kasvanud nakatumine Kesk-Eestis, siis meie andmed näitavad, et järgmisena on tõusu oodata Põhja-Eestis. Harjumaal on koroonaviiruse kogus poole suurem kui Eestis keskmiselt. Olukorra paranemist pole oodata ka Lõuna-Eestis, mille viirusenäit püsib Eesti keskmisest jätkuvalt märksa kõrgem,» selgitas Tenson.