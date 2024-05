PÖÖRANE TEST Kas tõesti viitab pöial sellele, et aort võib lõhkeda?

Viimasel ajal on mõned uudisteallikad viidanud lihtsale testile, mis hõlmab peopesa ja pöidla ühendusi, vahendab The Conversation. Kas need võiksid tõepoolest aidata diagnoosida varjatud, kuid potentsiaalselt tõsist probleemi?

Selleks probleemiks on aneurüsm ehk arteri laienenud osa. Aneurüsmid ei pruugi tekitada probleeme, kuid võivad suurenedes nõrgeneda, lõhkeda ja veritseda. Kujutage ette, kui see juhtuks keha suurima arteriga?

Küsimus on aordis. Aordi aneurüsmid võivad areneda aeglaselt ja salakavalalt, andmata märku enda arengust, kuna need ei pruugi esile kutsuda mingeid sümptomeid.

Iga test, mis suudab aneurüsmi tuvastada enne, kui see muutub eluohtlikuks, on ülimalt kaalukas. Nimelt saab defekti hoolikalt jälgida ja vajadusel parandada.

Milline on siis see lihtne pöidlatest ja kas sel on üldse mingit teaduslikku alust?

Pöidla-peopesa test

2021. aastal märkas USA uurimisrühm, et mõnedel aordi aneurüsmiga inimesel ilmnes pihus «vihje», kui neil paluti suruda pöial risti üle lamestatud peopesa. Test oli teadurite sõnul positiivne siis, kui pöial ulatus üle peopesa.

Seda leidu võis seostada sidekoe häiretega, mil liigesed ja nende sidemed on lõdvad ning võivad põhjustada sellise positiivse testitulemuse. Mõned sidekoe häired, sealhulgas Marfani sündroom, on teadaolevalt seotud aneurüsmide tekkimisega, nii et see tähelepanek oli loogiline.