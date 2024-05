Selgus COVID viirust elujõus hoidev asjaolu – see on üllatav

«Akna avamine võib olla palju tõhusam, kui alul arvati,» sõnab Bristol'i ülikooli keemik Allen Haddrell. Ta lisab, et värske õhu juurdetulek ruumidesse, kus inimesi on palju ja ventilatsioon halb, tähendab ka, et see sisaldab vähem CO₂-e, mis omakorda kiirendab viiruse inaktiveerimist.