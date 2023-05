Teadlased: seda vilja süües hoiad nõrkuse eemal

Täpsemalt käib jutt kvertesetiini nimelisest flavonoolist, mis kuulub flavonoidide hulka. Looduses on üle 8000 flavonoidi.

Kvertsetiini sisaldavad näiteks õunad ja mustikad, sibulad, tomatid, brokoli, must ja roheline tee.

Ligikaudu 10–15 protsenti vanematest täiskasvanutest kogeb nõrkust, geriaatrilist sündroomi, mis põhjustab suuremat kukkumiste, luumurdude, puude, haiglaravi ja suremuse riski. Praegused toitumissoovitused nõrkuse ennetamiseks keskenduvad peamiselt valgu tarbimisele. Siiski on palju muid toite, millest võib olla tervisele kasu.

Vana ütlus, et õun päevas hoiab arsti või nõrkuse eemal, võib paika pidada, nentisid uue uuringu autorid. «Meie tulemused näitavad, et iga 10 milligrammi võrra suurema flavonoolide tarbimise korral päevas vähenes nõrkuse tõenäosus 20 protsenti. Inimesed saavad kergesti tarbida 10 mg flavonoole päevas, kuna ühes keskmise suurusega õunas on umbes 10 mg flavonoole,» kirjutasid teadlased.