8 vahendit, mis aitavad sääski eemal hoida

Tasub teada, et eeterlikke õlisid ei tohiks otse nahale kanda. Neid tasub lahjendada baasõliga, näiteks mandliõliga. Tundliku naha korral tuleks segu esmalt testida väikesel nahapiirkonnal, vahendab Healthline.

Tõhusad looduslikud sääsetõrjevahendid

Sidruni-eukalüptiõli on tõhus looduslik sääsetõrjevahend, mida on kasutatud alates 1940ndatest. 2014. aasta uuringu järgi pakkus 32-protsendiline sidruni-eukalõptiõli segu kolmeks tunniks 95-protsendilise kaitse.

Lavendliõli aitab tõrjuda sääski ja rahustada nahka. Purusta lavendliõied ja kanna saadud õli nahale, näiteks pahkluudele või randmepiirkonda. Loomulikult on lavendliõli saadaval ka kaubanduses.

Kaneeliõli võib hävitada sääsemune ja tõrjuda täiskasvanud sääski. Lahjendatud lahuse valmistamiseks sega 1/4 teelusikatäit umbes saja grammi veega ja pihusta nahale või riietele. Tasub teada, et kontsentreeritud kaneeliõli võib nahka ärritada.

Tüümianiõli on väga tõhus malaariasääskede tõrjumisel. Sega neli tilka õli iga teelusikatäie õli kohta, nagu oliivi- või jojobaõli, või viis tilka õli 60 milliliitri veega pihustusvedeliku valmistamiseks.

Sojaõli baasil valmistatud tooted võivad pakkuda sääskede vastu pikaajalist kaitset. Lisa segule sidrunheinaõli, et suurendada tõhusust.

Sidrunhein (citronella) on tõhus looduslik sääsetõrjevahend. Õigesti valmistatuna on selle õli sama tõhus kui levinud sääsetõrjevahend DEET, pakkudes kaitset kuni kaks tundi.

Teepuuõli on antiseptiliste ja põletikuvastaste omadustega ning tõrjub sääski ja teisi putukaid.

Neemõli tõhusus on varieeruv. Mõnes uuringus on see pakkunud üle 70 protsendi kaitset kolmeks tunniks. Neemõli ei soovitata kasutada nahal ärritusohu tõttu.