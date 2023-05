Kuidas toituda, et hoida oma süda tervena?

Südamele kasulikud toidud

Igapäevaselt peaks sööma rohkelt värskeid köögi- ja puuvilju ning marju. Zintšenko sõnul sisaldavad puu- ja köögiviljad antioksüdante ja fütotoitaineid, mis aitavad alandada põletikku ja mõjutavad positiivselt kolesterooli ainevahetust. Soovituslik kogus on tarvitada vähemalt 500 g tärklisevaeseid köögivilju päevas – nendeks on näiteks kapsas, brokoli, lillkapsas, redis. Südamele on kasulikud ka mono- ja polüküllastumata rasvhapped, mida saame näiteks pähklitest, seemnetest ja avokaadost.

«Tihti kardetakse rasvaseid toiduaineid, aga just näiteks rasvasest kalast saab keha oomega-3 rasvhappeid, mis lisaks põletikuvastasele mõjule aitavad suurendada ka «hea» kolesterooli sisaldust ning parandada arterite elastsust,» selgitab Zintšenko.

Toitumisterapeut Diana Zintšenko. Foto: Erakogu

Südamele on olulised kõik antioksüdantsete omadustega toitained nagu C- ja E-vitamiinid, mis aitavad tugevdada immuunsust. «Parimateks C-vitamiini allikateks on rohelised köögiviljad, paprika ja ka tsitruselised. Head E-vitamiini allikad on pähklid ja seemned. Lisaks mängivad südame tervises olulist rolli B-grupi vitamiinid, mida saame näiteks teraviljadest, piimatoodetest, samuti seemnetest ja pähklitest.»

Südamele kahjulikud toidud

Piirata tuleks töödeldud toiduainete (eriti liha) tarbimist − need on näiteks viinerid, sink, peekon ja vorst. «Sellistes lihatoodetes on väga suur soolasisaldus ja liigne soola tarbimine mõjutab südant negatiivselt. Nimelt pikaajalisel soola liigtarvitamisel koguneb veresoontesse rohkem vedelikku ja suureneb ringleva vere maht, mis omakorda tõstab vererõhku. Töödeldud lihas kasutatakse säilitusaineid, mis soodustavad arterite lubjastumist,» toob Zintšenko välja.