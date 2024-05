Järeltulijate saamine on arvatust veelgi kulukam

Inimesed on eriti äärmuslik näide, kus 96 protsenti lapse saamiseks vajalikust energiast kulutatakse kaudselt. Autorid omistavad selle peamiselt meie pikale rasedusajale. Inimestel pole siiski kõige suuremad kaudsed kulud. Valgesabahirved kulutavad iga sünni kohta kaudselt 470 megadžauli (ca 130 kWh). See on kõrgeim uuringu valimis, kuid Ginther ütles IFLScience'ile, et elevantidel oleks see peaaegu kindlasti kõrgem, nende ainevahetust on lihtsalt palju raskem jälgida.

Munevatel liikidel on proportsionaalselt suuremad otsesed kulud, osaliselt seetõttu, et nad toodavad sageli korraga palju järglasi, kuid ka siin on hinnangud olnud liiga madalad. Mune munevad külmaverelised loomad kulutavad keskmiselt 31 protsenti oma energiast kaudselt, samas kui see näitaja on 55 protsenti külmaverelistel liikidel, kes sünnitavad elusaid järglasi, nagu mõned haid. Linde ei kaasatud valimisse, kuna autorid leidsid andmeid ainult kahe liigi kohta, mida nad pidasid järelduste tegemiseks ebapiisavaks.

Kaudsete kulude mõju

«Neil leidudel on olulised tagajärjed loomade evolutsiooni ja nende keskkonnaga kohanemise mõistmiseks. Samuti tekitavad need muret kliimamuutuste võimaliku mõju üle liikide reproduktiivsele edule, kuna uuring näitas, et kaudsed kulud on eriti tundlikud temperatuurikõikumiste suhtes,» ütles Ginther avalduses.

Ginther'i sõnul on looma ainevahetuse mõõtmine kogu tiinuse ajal keeruline ning kui keegi arvas, et ainevahetuse kulud on madalad, kopeeriti ja korrati seda tõenäoliselt ilma kontrollimata. Eksperimentaalsete andmete kogumine on võtnud kaua aega.