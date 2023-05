Need 8 toiduainet aitavad leevendada magusaisu

Täisteratoodete kiudainesisaldus on kõrge ja need sisaldavad palju B-vitamiine, magneesiumi, rauda, fosforit, mangaani ja seleeni. Täisteratoodete tarbimist on seostatud pikema ja tervema eluga. Tänu suurele kiudainesisaldusele annavad täisteratooted pikemaks ajaks täiskõhutunde.

Vutimunad on tuntud kõrge toiteväärtuse poolest, need sisaldavad rohkesti vitamiine ja mineraale. Ka on munad kõrge valgusisaldusega ja võivad seega aidata söögiisu kontrolli all hoida. Kõrge valgusisaldusega hommikusöögi, näiteks munade söömine aitab kogu päeva jooksul vähem süüa. Vutimunad on suurepärased toitvaks hommikusöögiks ja väärt koostisosa igat liiki salatites.