Sõda soolekepikestega: kui ohtlikud on levinud kolibakterid?

Kas soolestikus elav kolibakter on ohtlik või ohutu?

E. coli kuulub oportunistlike mikroobide hulka nagu enamik teadaolevaid inimese baktereid. See tähendab, et tavaliselt on meie soolestikus elav kolibakter ohutu ja kasulik, täites rikkalikus mikroobikoosluses ehk mikrobiootas (varem nimetati seda mikroflooraks) oma ülesandeid.

Samas on oluline märkida, et hoolimata ühisest liiginimest ei ole kõik E. coli liiki kuuluvad bakterid ühesuguse genoomiga, vaid nende geneetiline varieeruvus on väga suur. Inimese soolestikus end sisse seadnud kolibakterid sisaldavad geenide baaskomplekti, mis on vajalik bakteri enda elutegevuseks. Kõhulahtisust sellised kolibakterid ei põhjusta, kuid mõnikord võivad nad soolestikust muudesse kehapiirkondadesse liikuda ja põhjustada seal niinimetatud oportunistlikke ehk endogeenseid infektsioone (näiteks haavainfektsioone, abstsesse, põiepõletikke, kopsupõletikke, meningiiti jne).

Oportunistlik infektsioon tähendab, et seda tekitav mikroob kuulub inimese mikrobiootasse, kuid võib teatud tingimustel tekitada haigusi. Sellisteks tingimusteks on inimese organismi kaitsevõime vähenemine haiguste tõttu (näiteks kasvajad või HIV-nakkus), aga ka muudel põhjustel (kiiritus, külm, nälg või stress). Samuti soodustavad endogeensete infektsioonide teket naha ja limaskestade vigastused. Oportunistlike infektsioonide tekitajate nimekiri on pikk ning sisaldab arvukalt tuntud ja vähemtuntud baktereid nagu stafülokokid, streptokokid, klostriidid ja väga paljud teised, mis samuti pärinevad inimese mikrobiootast.