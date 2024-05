TASUB TEADA Need sümptomid võivad viidata maovähile

Kui maovähk levib teistesse kehaosadesse, on tegu metastaatilise maovähiga. See põhjustab sümptomeid, mis on spetsiifilised leviku kohale. Maksa leviv vähk võib põhjustada naha ja silmavalgete kollasust. Kui vähk levib kõhtu, võib see põhjustada vedeliku täitmist kõhuga. Kõht võib tunduda paistes.