Enne kui arvamuste avaldamise teema juurde asun, pööran tähelepanu asjaolule, kuidas teiste kommentaarid teile on mõjunud. Teile on öeldud, et olete konfliktne, ja teie pole öelduga nõus, ilmselt seetõttu, et see ei kuulu teie arvates teie minapildi juurde. Mõistan, et see haavab, sest see esitab väljakutse teie senistele mõtteviisidele, veendumustele ja valikutele.