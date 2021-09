Õigeaegne diagnoos aitab ka lähedasi

Mälestustele mõjub dementsus laastavalt. Mõjub nii dementsust põdevale inimesele kui ka tema lähedastele. Algava dementsuse sageli esimene ohumärk on lühimälu häire, st mälust kaovad viimased tegemised, ütlemised, vaatamised, kuulamised. Raamatupidajad ütleks selle kohta LIFO (last in, first out) – viimasena tulnud, esimesena läinud. Patsiendi enda jaoks on lühimälu esimesena kadumine hea, sest alles on kaugem minevik: meenutada saab aegu, kui lapsed väikesed, esimesi töökogemusi, armumisi, kooliaastaid. Haiguse arenedes võivad kauged mälestused aga koormaks muutuda. Koormaks just lähedastele, hooldajatele, sest dementsuse all kannatav kallis inimene tahab koju. Kus on see kodu, seda ei tea ta enam isegi.