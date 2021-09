«Immuunsüsteemi jaoks ei ole selles midagi ebatavalist, kui ta kohtub mitmete võõrvalkudega korraga. Nii see ju ongi, et viirused, bakterid, seened ja parasiidid, kes meid võivad ohustada, on mitmekesise ehitusega ja immuunsüsteemil pole keeruline mitmete valkude vastu korraga immuunvastust kujundada,» nendib Kai Kisand, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna, bio- ja siirdemeditsiini instituudi rakulise immunoloogia professor.