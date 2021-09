Eesti elanikud söövad Poola õunu ja Hollandi pirne

Juba vähemalt 20 aastat on õunade ja pirnide kasvupind pidevalt vähenenud. Eriti suur kahanemine on toimunud põllumajanduslikes kodumajapidamistes. Veel 10 aastat tagasi kasvatati kogu Eesti õuntest ja pirnidest üle 70% koduaedades, nüüd aga on olukord muutunud. Eelmisel aastal kasvatati leibkonna eelarve uuringu andmetel koduaedades neid vilju 450 hektaril, mis on alla 40% kogu õuna ja pirni kasvupinnast.