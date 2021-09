Uuring: iga kolmas inimene Eestis peseb hambaid elektrilise hambaharjaga

Fluoriidi ehk looduses leiduvat mineraali kasutatakse hambapastas kaariese ja hambaaukude vältimiseks. Alla 7-aastaste laste soovituslikuks koguseks on hernetera suurune kogus hambapastat, et vältida fluoroosi tekkimist, mille sümptomiteks on valged laigud ja triibud lõikehammastel.

«Lapse võiks hambaarsti juurde viia juba esimeste hammaste ilmnemisel. Visiidi eesmärgiks on arutada, kuidas lapse suutervise eest edasi hoolitseda ning antakse soovitused eakohase hambapasta ja -harja valimisel. Hambaaukude ilmnemine enne esimest visiiti on juba selge märk sellest, et külastusega on hiljaks jäädud,» lisas Gavare.