Kaubanduskeskustes saab südamepäeva puhul tasuta tervist kontrollida

Südame-veresoonkonnahaigused on peamine surmapõhjus kogu maailmas, igal aastal sureb nende tagajärjel 18,6 miljonit inimest. Eestis on need samuti levinuimaks surmapõhjuseks, aastas registreeritakse veidi üle 80 000 uue juhu.

Kogenud kardioloogi professor Margus Viigimaa sõnul on südame-veresoonkonnahaigused Eestis tõsine probleem, millega on peab tegelema kogu aeg.

«Iga inimene saab ise väga palju ära teha oma südame tervise heaks. Esmajoones tuleks järgida tervislikku eluviisi ja regulaarselt liikuda, kuid tähtis on ka hoida silm peal südametervise näitajatel. Vererõhk peab jääma alla 140/90 mm Hg, üldkolesterool alla 5 mmol/l ja veresuhkur alla 6 mmol/l. Ühtlasi on ka vööümbermõõt indikaatoriks südame tervisele, hea kui naistel on see alla 88 sentimeetri ja meestel alla 102 sentimeetri,» rääkis Viigimaa.