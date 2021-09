TAI: kontaktvastuvõtte ja koduvisiite tehti neljandiku võrra vähem kui aasta varem

Külastusi hooldekodudesse, mida peamiselt teevad iseseisvates õendusabiasutustes töötavad koduõed, registreeriti 40 protsenti vähem kui aasta varem. Selle üheks põhjuseks on asjaolu, et alates 2020. aastast rahastab haigekassa õe teenust üldhooldekodus, mistõttu on hooldekodul võimalus pakkuda ise õendusteenust ja õde on igapäevaselt hooldekodu elanikele olemas.