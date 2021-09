Kallas: kaitseväest ei ole kedagi vaktsineerimatuse pärast koondatud

Kallas vastas kolmapäevases riigikogu infotunnis mitmele küsimusele, mis puudutasid vaktsineerimist kaitseväes. Kallase sõnul suhtles ta infotunni ajal kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremiga ning kaitseväe juhataja kinnitas, et praeguse seisuga ei ole kaitseväest vaktsineerimatuse pärast koondatud ühtegi inimest. Küll aga on ise lahkunud kümmekond inimest.

Kallas sõnas, et politsei- ja piirivalveametis on vaktsineeritud üle 80 protsenti inimestest. «Ei ole teada kedagi, kes oleks lahkunud vaktsineerimise või vaktsineerimatuse tõttu või kedagi oleks lahti lastud. Seda informatsiooni ei ole,» ütles Kallas.

«Kaitseväes on vaktsineeritud üle 90 protsendi inimestest, ja jällegi, selliseid etteheiteid vähemalt minu lauale ei ole jõudnud, et inimesi oleks vabastatud seetõttu, et nad mingil põhjusel ei vaktsineeri ja seavad eelkõige ennast, aga ka teisi ohtu,» sõnas Kallas.