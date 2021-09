Teadlased rehkendasid välja, kui kaua võiks inimene tegelikult elada

Uuringus, mis avaldati kolmapäeval ajakirjas Royal Society Open Science, analüüsiti 105-aastaste ja vanemate andmeid.

Pärast 110 aastat on 50 protsendine tõenäosus, et näeb ära ka järgmise sünnipäeva – see on nagu mündivise, ütles uuringut juhtinud Šveitsi föderaalse tehnoloogiainstituudi (EPFL) statistikaprofessor Anthony Davison.

Seni kättesaadavate andmete põhjal tundub tõenäoline, et inimesed võivad elada vähemalt 130 eluaastani ja tulemuste tõlgendamine viitab uue uuringu kohaselt, et inimese elueal pole piire.

Järeldused kattuvad sarnaste varasemate statistiliste analüüsidega. «Kuid see uuring tugevdab neid järeldusi ja muudab need täpsemaks, kuna nüüd on saadaval rohkem andmeid,» ütles Davison.

Esimene uuritud andmekogum on hiljuti avaldatud materjal rahvusvahelisest pikaealisuse andmebaasist, mis hõlmab enam kui 1100 vähemalt 110-aastast isikut 13 riigist.

Teine andmestik käsitleb Itaalia kodanikke, kes olid 2009.- 2015. aastal vähemalt 105-aastased.

«Suutsime näidata, et kui eluea piirang oleks alla 130 aasta, oleksime pidanud selle praeguseks olemasolevate andmete abil tuvastama,» lisas Davison. Kuid see, et inimesed võivad teoreetiliselt elada 130. eluaastani või kauem, ei tähenda, et see hakkaks kajastuma reaalsuses.