Probleemiks on ülikeerukad dieedid, kus on piiratud rasvade sisaldus toidus – D-vitamiin on rasvlahustuv ja vähenegi kogus vitamiini ei imendu, selgitab ortopeed Leho Rips. Samuti võib olla murekohaks üksluine ülerafineeritud toiduainete tarbimine, kus vastupidiselt on liiga kõrge rasvasisaldus.