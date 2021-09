Eestis tarbivad alkoholi eelkõige tüdrukud ja jõukamad noored

«Üldine sõnum on, et noorte hulgas väheneb alkoholiga seotud riskikäitumine üle Euroopa," ütleb Tartu Ülikooli peremeditsiini- ja rahvatervishoiu instituudis magistritöö kaitsnud Daisy Kudre.

Ehkki kõigi uuritud riikide noorte alkoholitarvitamine on vähenenud, ületab see tüdrukutel kohati poiste oma, selgub Eesti terviseteadlaste uuringust .

Ühes kaasautorite Kersti Pärna ja Inge Ringmetsaga Tartu Ülikoolist ning Sigrid Vorobjoviga Tervise Arengu Instituudist uuris Kudre, kuidas on muutunud 15–16-aastaste noorte alkoholitarvitamine Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis aastatel 2003–2015.

Kui 2003. aastal oli 60 protsenti Eesti noortest kuu aja jooksul alkoholi joonud, siis 2015. aastaks oli selliseid noori vaid 36 protsenti poiste ja 39 protsenti tüdrukute hulgas. 2019 aasta andmed näitavad, et alkoholi tarbimine on langustrendis.

Veel uuris Kudre kooliga ja perekonnaga seotud tegureid, mis mõjutavad alkoholi tarbimist. Näiteks selgus, et noortel, kes on viimase aja jooksul koolist poppi teinud, on suurem oht olla regulaarne alkoholi tarvitaja.