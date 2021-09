Selgus, millist haiglat eelistavad tervisekontrolliks Harjumaa naised

Küsitlusest selgus, et naistekliiniku valikul on peamiseks kriteeriumiks kliinik, millega naised on tuttavad ja kus neil on juba oma arst. Peamiseks külastamise põhjuseks nimetati regulaarset kontrolli. Kõige olulisemate tingimustena raviasutuse valikul toodi välja arstiabi kõrget kvaliteeti ning hoolivat ja patsiendikeskset suhtumist.