Eesti õpetab Euroopa riike ühendama vaimse tervise spetsialiste

«Vaimse tervise probleemid nagu depressioon ja ärevus on Euroopas üheks levinumaks töövõimetuse põhjuseks. Spetsialistidel on kitsaskohad ja arenguvajadused hästi teada, aga huvikaitse ja poliitika kujundamisemiseks on vaja partnerit kes suudaks selle teadmise koondada ja edasi anda,» rääkis VATEKi juht Ott Oja.

Selleks loodi Eestis juba kaheksa aastat tagasi vaimse tervise organisatsioone koondav seltsing ja hiljem MTÜ VATEK (Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon), millest on kujunenud oluline vaimse tervise valdkonna eestkõneleja ja partner poliitika kujundamisel. Eesti näol on tegu ühe Euroopas ainulaadse kogemusega, mida VATEK-i juht Oja ka tänasel Brüsseli kohtumisel teistele riikidele tutvustab.

«Ühe põletava küsimusena näeme vaimse tervise probleemide stigmatiseerimise vähendamist, et inimesed julgeksid abi otsida ja probleeme õigel ajal teadvustada,» ütles Oja. «Tahame vältida olukorda, kus psühhiaatrite järjekorrad on pikad ja abisaamine raskendatud. Selleks tuleks probleemiga selle algstaadiumis tegeleda kui abiandjate ring saab oluliselt laiem olla. Tänaseks on näiteks perearstid kenasti kaasatud, aga ennetamine ja märkamine võiks alata veelgi varem, juba kohalikul kogukondlikul tasandil,» rääkis Oja.

WHO algatus riigiti koonduda ja vaimse tervise probleemidele ühtselt läheneda on kriitilise tähtsusega kogu valdkonna arengus. Koalitsiooni eesmärgiks on aidata kaasa vaimse tervise teema prioriteetsuse kasvule ning tõsta elanike ja poliitikakujundajate teadlikkust vaimse tervise olulisusest: ei ole tervist ilma vaimse terviseta.

«Järjest enam teadvustatakse stressi, ärevuse, depressiooni ja teiste vaimse tervise probleemide laastavat mõju inimese tervisele tervikuna ja mõistetakse, et selle lahendamiseks on vaja kaasata ühiskond tervikuna. Lisaks tervisevaldkonnale on sellega seotud ka haridus-, majandus-, sotsiaal- ja paljud muud valdkonnad,» sõnas Oja.