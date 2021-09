«Äkki hakkas tal paha, pea käis ringi» ehk kuidas kahjulikuks peetava aine puudus võib olla ohtlik

«Vähem teatakse, et naatriumi on vaja normaalse veevahetuse tagamiseks vere- ja koerakkude vahel, happe-leelise tasakaalu säilitamiseks organismis, närviimpulsside edasikandmiseks ja lihaskontraktsioonide tagamiseks. Uuringud näitavad, et naatriumi toime osas on olemas J-kujuline kõver – liiga palju on kahjulik, kuid liiga vähe võib olla tõsiste tagajärgedega.»

Tavaelus esineb tervel inimesel naatriumi defitsiiiti (hüponatreemiat) harva, küll aga kujuneb see Lieberti sõnul rohkel higistamisel samaaegselt suure koguse naatriumita vedelike tarbimisega, samuti oksendamise ja kõhulahtisuse tulemusel. «Sümptomiteks on lihaskrambid, isutus, oksendamine. Sügav puudus võib lõppeda kooma ja isegi surmaga. Kahjuks suurendavad naatriumi defitsiiti ka mõned ravimid, näiteks antidepresandid, valuvaigistid, diureetikumid. Mõned uuringud on seostanud madala naatriumisisaldusega dieeti suurenenud insuliiniresistentsusega, samuti on leitud, et südamepuudulikkusega ning neerupealiste häiretega inimestel suurendas naatriumi tarbimise piiramine surma riski. Nii kummaline kui ka see on, võib soola piiramine tõsta LDL (halva) kolesterooli ja triglütseriide taset, mis on tavalised südamehaiguste riskitegurid,» nendib Liebert.