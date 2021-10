Harjumaal paraneb eriarstiabi kättesaadavus

Haigekassa tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on leping haigekassaga. Marko Tähnas selgitas, et pole harv juhus, kus ravikindlustatud patsient on oma ravi eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna ta ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. «Enne kui eriarsti juurde lähed, küsi alati üle, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul,» soovitas Tähnas.