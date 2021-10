Oktoober on suitsetamisest loobumise kuu

«Suitsetamisest loobumine on kasulik nii suitsetajale endale kui ka tema lähedastele. Samas võib suitsetamisest loobumine osutuda palju keerukamaks kui sageli arvatakse. Õnneks on praegu saadaval rohkem suitsetamisest loobumist soodustavaid vahendeid kui kunagi varem. Tuleb lihtsalt enda jaoks sobivaim suitsetamisest loobumise viis välja valida ning sellega juba sel oktoobril alustada,» ütles NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.

Eestis suitsetab 26,3% elanikest, sealhulgas 17,9% suitsetavad igapäevaselt ning 8,4% on juhusuitsetajad. Igapäevane suitsetamine on meeste seas kaks korda sagedasem kui naiste seas, juhusuitsetajaid on meeste ja naiste seas võrdselt. Suitsetamisest loobuda tahab 58,8% igapäevasuitsetajatest ning 33% juhusuitsetajatest.