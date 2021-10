Tervishoiu valdkonna eelarve on tuleval aastal üle 300 miljoni euro

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on peaeesmärgiks aga Covid-19 kriisi ületamine. «Viiruse leviku tõkestamiseks on jätkuvalt võtmetähtsusega kõigile Eesti elanikele tasuta kättesaadav vaktsineerimine, milleks oleme planeerinud ligi 40 miljonit eurot,» märkis ta. Samuti peab minister oluliseks tervishoiutöötajate palgatõusu vähemalt Eesti keskmises tempos ehk 7–8 protsenti, nagu on ka kollektiivlepingus kokku lepitud.