Intensiivraviosakonna juhataja: võime üsna varsti olla totaalses kriisis

Paasma tõdes Med24s, et alates juulikuust pole tühja Covid-palatit olnud – üks või kaks inimest on alati sees. «Personali nappuse tõttu töötame praegu nii, et meil on seitse tavakohta, kaks Covid-intensiivravi kohta ja üks puhverpind. Praegu, kolmanda laine ajal, opereerime kümne kohaga,» ütles Paasma.

Kolleegide omavahelised suhted said kriisis tema sõnul tugevamaks. «Loomulikult ei saa eitada, et oli läbipõlemist, stressi. Sel on mitu põhjust. Näiteks suur töökoormus ja mure oma pereliikmete pärast, et äkki sa viid nakkust koju. Kõik need asjad on mõju avaldanud ja selles suhtes on kurb, kui tervishoiusüsteem ja riik ei suuda mõelda natuke teistmoodi kontseptsiooni,» ütles ta. Praegune kontseptsioon viib arsti sõnul tõenäoliselt üsna varsti selleni, et tervishoiutöötajatest tuleb äge põud. «Töö on keeruline, osa läheb erasektorisse. Väikesegi rahulolematuse tõttu on väga kerge sinna suunduda. Tasud on seal kõrgemad. Me võime olla üsna varsti totaalses kriisis,» nentis Paasma.