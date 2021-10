Naistekliinik laiendas perekooli teenuste kättesaadavust

Naistekliiniku ülemämmaemand Pille Teesalu ütleb, et veebipõhine õpe on hästi vastu võetud just lapseootel või sünnitanud naiste valikuvabadusest tulenevalt. «Naised ja pered ei saa mitte ainult valida loengupakettide vahel, vaid ka aega ja kohta soovitud kursuse läbimiseks. Et loengus osalemise koht võib olla mistahes Eestimaa paigas soovisime panustada ka vene- ja inglise keelt kõneleva sihtrühma ettevalmistusse,» ütles ülemämmaemand.

Naistekliiniku naistenõuandla vanemämmaemand Kersti Maala kinnitab, et head tulemused emade ja vastsündinute hoolduses on lisaks tervishoiutöötajale siiski ka perede endi kätes. «Naiste ja perede teadlikkus on paranenud, sest informatsiooni leitakse erinevatest allikatest. Inforohkus võib samas suurendada ebakindlust, mistõttu on naistekliinikule oluline toetada lapseootajat ja sünnitanud ema süsteemse, olulisi teemasid käsitleva ja tõenduspõhise ettevalmistusega. Olgu selleks veebiloeng või -praktikum, lisamaterjalid, täiendavad ülesanded, harjutused või kontakttund ämmaemandaga,» kirjeldas Kersti Maala. Sellest tulenevalt on naistekliiniku perekooli kursused ja loengud väga erinevatel teemadel kättesaadavad nüüd igas Eestimaa paigas, perele sobival ajal ja kolmes keeles.