Komisjon toetas heaks ajutise haigushüvitise maksmiskorra pikendamist

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka selgitas, et eelnõu eesmärk on vähendada inimeste haigena tööl käimise riski. «Pikendame 2022. aasta lõpuni pandeemia ajaks ajutisena kehtestatud süsteemi, mis vähendab haigestumise korral töötajate omavastutust. Varasem hüvitamine võimaldab inimestel juba esimeste haigussümptomite tekkimisel koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes. Kuna me ei ole viirust veel alistanud ja nakatumine on taas hoogustunud, on oluline vastumeetmetega võimalikult vara tegeleda ja komisjon otsustas üksmeelselt, et selle vajaliku meetme kestust tuleb pikendada,» ütles Kotka.