Proviisor räägib, kuidas leevendada peavalu ja millal pöörduda arsti poole

Apteeker rõhutab, et lisaks lihastele on oluline lõdvestada ka oma vaimu. «Lihtne on öelda, et vältige stressi ja ülemõtlemist, kuid soovitan siiski vaimse ülepinge vältimiseks ja leevendamiseks näiteks püüda stressitekitavas teemas uusi vaatenurki leida või püüda oma suhtumist muuta,» soovitab Oolberg.