Teadlane avaldab, kui palju tegelikult rasva süüa tuleb

«Asi on läinud isegi nii kaugele, et soovitatakse enne kana küpsetamist, grillimist või praadimist eemaldada nahk. See on täiesti vale, kuna nahk aitab säilitada kanaliha mahlakust ja vältida liha kuivamist. Soovi korral võib eemaldada nahk enne serveerimist,» sõnab Liebert.