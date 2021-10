WHO hindab veel Sputnik V vaktsiini

Vene tervishoiuminister Mihhail Muraško ütles hiljuti, et administratiivküsimused on peamine põhjus, miks WHO pole Sputnik V kohta otsust langetanud.

WHO pressiesindaja Daniela Bagozzi ütles teisipäeval, et vaid WHO vastaval meeskonnal on õigus selle kohta otsust langetada, mitte organisatsiooni peasekretäril.