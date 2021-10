Müüt või tõde: söömishäired esinevad noortel naistel?

Briti söömishäirete heategevusorganisatsiooni ( BEAT ) andmetel on umbes 25 protsenti söömishäire diagnoosiga inimestest mehed. «Meestel võib tekkida peaaegu iga söömishäire, sealhulgas ka anoreksia. Kui neidude eesmärgiks on olla sale, siis noormeestel kasvatada muskleid.»

USA riiklik söömishäireteorganisatsioon (NEDA) teatab, et söömishäiretega inimeste seast on 42 protsenti geimehed. «Kriitikud arvavad, et uuringus osalejate hulgas oli geide hulk liiga suur, mistõttu see ei vasta tõele. Ka teatud spordialade esindajatel nagu kulturistid ja tantsijad esineb rohkem anoreksiat,» nendib Liebert.