Verekeskus palub doonoreid veel enne nädalavahetust verd annetama

«Ootame veel täna doonoreid! Enne nädalavahetust on pea kõikide veregruppide varud kiiresti vähenenud. Ootame heategijaid, et minna turvalisema tundega nädalavahetusse. Oleme täna avatud Ädalas kuni kell 16 ja Ülemistel kuni kell 17,» teatas verekeskus reedel oma sotsiaalmeedia kontol.

Verekeskus tuletab meelde, et nüüd on vereloovutusele oodatud ka kõik need doonorid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid või antidepressante. Vereloovutusel ei ole enam takistuseks ka Covid-19 vastu vaktsineerimine – vereloovutamine on lubatud kõikide Eestis kasutusel olevate vaktsiinidega juhul, kui enesetunne on hea ja kõrvaltoimeid ei esine.