Uus tervisekeskus Põhja-Tallinnas läks maksma ligi 6 miljonit eurot

Keskuses on ruumid kaheksale perearstikeskusele, kus töötab 12 nimistuga perearsti. Lääne-Tallinna keskhaigla spetsialistidest hakkavad seal vastuvõtte tegema hambaarstid, endokrinoloog, kõrva-nina-kurguarst, sisehaiguste arst, kirurg, uroloog, nahaarst, taastusarst, psühhiaater, samuti ämmaemandad, füsioterapeut, massöör, psühholoog ja vaimse tervise õed.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos ütles, et Sõle tänava ääres oli ehitada lihtne ja ümberkaudne kogukond suhtus ehitustöödesse soosivalt. «Peagi tööd alustav Põhja-Tallinna tervisekeskus koos perearstiteenusega on siinsele kogukonnale meeldivalt lähedal ja annab korraliku panuse linnaosa inimeste tervishoiule. Siinne tervisekeskus on meie jaoks valmimise järjekorras teine, aga ehitanud oleme neid kolm.»