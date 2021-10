Verekeskus kutsub kõikide veregruppide doonoreid verd annetama

«Hetkel on verevarud väga madalad ja seetõttu teeme üleskutse kõigile headele inimestele lähipäevil verd loovutama tulla. Julgustame oma aktiivseid doonoreid kaasa võtma ka mõne mitte doonorist sõbra või pereliikme - verivärsked elupäästjad on alati oodatud,» kirjutab verekeskus esmaspäeval oma sotsiaalmeedia üleskutses.

Verekeskus tuletab meelde, et nüüd on vereloovutusele oodatud ka kõik need doonorid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid või antidepressante. Vereloovutusel ei ole enam takistuseks ka Covid-19 vastu vaktsineerimine – vereloovutamine on lubatud kõikide Eestis kasutusel olevate vaktsiinidega juhul, kui enesetunne on hea ja kõrvaltoimeid ei esine.