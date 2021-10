Seksuaaltervise liit pakub lapsevanematele tasuta koolitusi

Kokku toimub tänavu oktoobris, novembris ja detsembris 18 tasuta veebikoolitust, millest kaks on venekeelsed ning ühel koolitusel on ka viipekeele tõlge.

Seksuaalkasvatusel on võtmeroll ka seksuaalvägivalla ennetuses. Olulisimad toetajad sel teel on lapsele tema vanemad. Lapsevanematel on aga palju küsimusi ning tihti napib teadmisi, kas ja kuidas üht või teist teemat käsitleda. Peamiselt napib aga enesekindlust ning seda antud koolitus just tõsta püüabki.