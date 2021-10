Tervise lühiuudised

Suures uuringus sai kinnitust vaktsiinide tõhusus

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on väga tõhus raske haigestumise vältimiseks ning seda ka viiruse Delta tüve puhul, näitas Prantsusmaal korraldatud ulatuslik uuring. Uuring ei keskendunud nakatumisele, vaid raskete Covid-19 juhtude ja surmade vältimisele. Uuringus kasutati 22 miljoni üle 50-aastase inimese andmeid ning tulemused näitasid, et vaktsineeritud satuvad haiglasse või surevad 90 protsenti väiksema tõenäosusega kui vaktsineerimata inimesed. Uurimistulemused kinnitavad USA, Ühendkuningriigi ja Iisraeli vaatlusi; tegemist on seni kõige ulatuslikuma uuringuga. AFP/BNS