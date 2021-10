Aktsepteerime ka teistes asutustes tehtud PCR-testi, kui see pole vanem kui 48 h ning on nähtav digiloos.

Kõikide testimist vajavate patsientidega võetakse ühendust, et leppida kokku testimise aeg. Testimisest on vabastatud patsiendid, kes on viimase 8 kuu jooksul Covid-19 haiguse läbi põdenud.