Septembris ütles alkoholile ei üle 50 000 inimese

«Alkoholist puhkamine on aasta-aastalt järjest populaarsem ning kindlasti on üheks motivaatoriks see, et sõbrad osalevad aktsioonis ja koos on alati kergem. Tuntud aktsiooni tuules on ka mittejoomist lihtsam oma tutvusringkonnas põhjendada,» kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.