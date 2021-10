Uuringus ilmnes, millal võivad naised olla viirusega nakatumisele vastuvõtlikumad

Ajakirjas Frontiers in Immunology avaldatud uuringut vedanud immunoloog Shokrollah Elahi uuris meeskonnaga, kuidas aneemia – seisund, mille korral pole kehas piisavalt küpseid punaseid vereliblesid hapniku transportimiseks – võib olla tingitud rauapuudusest või verekaotusest ning põhjustada meestel ja naistel erinevaid immunoloogilisi reaktsioone.

Teades, et naised on igakuise verekaotuse või raseduse ja sünnituse tõttu aneemiale üldiselt altimad kui mehed, oli Elahi eesmärgiks vaadelda aneemia mõju immuunsüsteemile kontrollitud keskkonnas.

«Oleme selles uuringus näidanud, et naiste vereringes on üldiselt rohkem ebaküpseid punaseid vereliblesid kui meestel. Üks peamine põhjus ebaküpsete punaste vereliblede esinemiseks vereringes on aneemia. Eelkõige laieneb nende rakkude osakaal aneemilistel naistel ja need ebaküpsed punased verelibled pärsivad omakorda immuunsüsteemi, muutes naised nakkustele vastuvõtlikumaks,» ütles Elahi, kes on ka naiste ja laste tervise uurimisinstituudi (WCHRI) liige Medical Xpressis. «Aneemia pärsib immuunsüsteemi.»

Lisaks leidis Elahi rühm, et naistel on pärast menstruaaltsüklit vereringes rohkem ebaküpseid punaseid vereliblesid kui enne seda. Leiud viitavad sellele, et naiste immuunsüsteem võib pärast menstruatsiooni olla vähem aktiivne ja nende nakatumise tõenäosus suureneb.

Uuring rõhutab aneemiat kui seisundit, mis võib kahjustada immuunsüsteemi ja põhjustada naiste suuremat vastuvõtlikkust nakkustele.