Veenilaiendid on säärtel ja jalgadel sageli esinevad suured pundunud veenid, vahel on naha all näha võrgulaadselt laotuvaid peeneid veresooni ehk ämblikneevust. Need tekivad siis, kui veeniklapid ei tööta korralikult ja veri ei saa tõhusalt voolata.