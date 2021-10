Kui tugev on organismi vastupanuvõime haigustele? Pakatad energiast või oled sageli tõbine? Seleen ja tsink on ühed olulisemad mikroelemendid, mida organism vajab küll väga väikeses koguses, kuid nende piisav sisaldus organismis pakub olulist tuge immuunsüsteemile. Tänu sellele kimbutavad haigused harvem ning need põetakse läbi kiiremalt või kergemalt.