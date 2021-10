Covid-19 põdemisele järgnevad sageli teatud südame-veresoonkonnatüsistused

Põdemisele järgneva aasta jooksul on südamepuudulikkuse ja eluohtliku tromboosi tekkest ohustatud ka need, kes Covid-19 ägedas faasis hospitaliseerimist ei vajanud. Südameinfarkti, insuldi ja teiste suurte südame-veresoonkonna probleemide risk on Covid-19 põdemisele järgneva aasta jooksul seda suurem, mida tõsisem oli esialgne haigestumine. Uuring ei ole veel eelretsenseeritud.