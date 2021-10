Menstruaaltsükli pikkus võib olla seotud südamehaiguste riskiga

«Südame-veresoonkonna haigused on naiste tapja number üks ja risk suureneb oluliselt pärast keskiga, mistõttu arvame, et menopaus võib sellele kaasa aidata,» ütles uuringu juhtivautor dr Samar El Khoudary Medical Xpressis. «Menopaus ei tule lihtsalt ühe nupuvajutusega. See on mitmeastmeline üleminek, kus naised kogevad palju muutusi, mis võivad suurendada nende südame–veresoonkonna haiguste tekke riski. Tsükli pikkuse muutus, mis on seotud hormoonide tasemega, on lihtne näitaja, mis võib öelda meile, kes on rohkem ohus.»