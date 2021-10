Vähiravifond on poole miljoni euroga miinuses

Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu sõnul on fond suure surve all, sest abivajajaid on erakordselt palju ning fond üritab neid kõiki aidata.

«Meie reservid on lõplikult otsas ning täna saame toetuda peamiselt annetajatele, kes on juba fondi püsitoetajad või otsustavad praegu püsitoetuse kasuks,» ütles Tänavsuu.

Tema sõnul on sellise olukorra põhjustanud abivajajate erakordselt suur hulk. «Kui tavaliselt on meil kuskil 20 taotlust kuus, siis viimastel kuudel on neid kaks korda rohkem. Seega taotlejate arv on märkimisväärselt kasvanud. Ma ei oskagi öelda, miks see nii on, kas tegemist on probleemidega haiglate ravitöös või on turule tulnud mingi uus ravim, mida haigekassa ei kompenseeri,» lisas ta

Tänavsuu sõnul ei taha nad abivajajate toetamist siiski pausile panna. Ühe lahendusena näeb ta raviraha omaosaluse suurendamist, samuti on fond pakkunud personaalse ravivajaduse kampaania korraldamist. «Inimene räägib oma loo ja selle kaudu aitame just talle personaalse rahakogumise korraldada. Nii et natuke manööverdamisruumi veel on. Loodame, et annetajaid jätkub, et suudaksme iga vajaliku ravi rahastada,» sõnas Tänavsuu.

Vähiravifondist on 2021. aastal abi saanud üle 150 inimese, kelle ravi ei ole mingist hetkest enam rahastanud haigekassa. Neist noorimad on 30ndates eluaastates pereemad ja pereisad.