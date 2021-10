Keskerakond tahab premeerida vaktsiinisüsti saanud eakaid

Keskerakonna juhi ja riigikogu esimehe Jüri Ratase sõnul on erakond töötanud kahes valitsuses selle nimel, et saaksime elada võimalikult väheste koroonaviiruse vastaste piirangutega ning et Covid-19 vastu vaktsineerimine oleks kõigile Eestimaa elanikele tasuta, vabatahtlik ja kodulähedaselt kättesaadav.