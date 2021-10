Valge kepi päev kutsub üles märkama nägemispuudega inimesi

«Vahel arvatakse, et kui inimene kaotab nägemise, sulgub elu kodu nelja seina vahele,» räägib Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) aseesimees Janne Jerva.

«Kuid see pole nii. Nägemispuudega inimesed tegelevad väga paljude asjadega, massaažist ajakirjanikutööni ja vaipade kudumiseni ja rohkemgi. Näiteks on praegustel valimistel nägemispuudega kandidaate. Kui inimene kriisist välja aidata, anda rehabilitatsiooni ja õppimise abil vajalikud oskused ja luua ligipääsetav keskkond ning tugiteenused, on olemas see, mida nägemispuudega inimesel elus toimetulemiseks vaja on.» lisas Jerva.

«Kõige selle loomisega tegeleme me igapäevaselt.»

Selle aasta PPÜ valge kepi päeva üritused on üldnimetusega «Valge kepi maailm», ehk et märgataks nägemispuudega inimesi, et nad oleksid ise nähtavad ja et füüsiline maailm poleks vaid see, milleni valge kepp ulatub.

Koostöös Ajaloomuuseumi kell 11:00 ja Arhitektuurimuuseumiga kell 14:00 toimuvad tuurid vastvalminud kombatavate makettide ja audiogiidiga näitustele.

«Kui sa oled pime, täiesti pime, on oht, et maailm aheneb käeulatuse suuruseks,» räägib Artur Räpp, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse liige.

«Aga maailm on ju palju suurem. Ligipääsetavad muuseumid, tuurid, filmid, kõik sellised asjad muudavad maailma palju suuremaks. Maarjamäe lossis ulatun ma näiteks käega maast katuseni, seal valmis lossi 3D-saviprinditud makett.»

Põhja-Eesti Pimedate Ühing peab väga oluliseks ligipääsetavuse suurendamist igas elu valdkonnas, sest ligipääsetavus on kompleksne. On vaja nii helisignaaliga foore kui häälteavitustega ühissõidukeid, et saaks hõlpsamini liikuda.

Kuid ligipääsetavust on vaja ka liikumise sihtkohtades, muuseumites, koolides, polikliinikutes, töökohtadel, et oleks, kuhu liikuda. Ligipääsetavust vajab ka trükikirjandus.

Sihtgruppi silmas pidades ei tohi unustada, et enamik halva nägemisega inimesi ei taotle puuet ja ka seda, et umbes kolmandikul inimestel kujuneb nägemispuue välja elu jooksul. Neid, keda puudutab ligipääsetav muuseum või helisignaaliga foor, on palju. Ühtegi neist inimestest ei tohi meie kõigi maailmast välja arvata.