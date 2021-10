Gripiviiruse hooaeg on alanud

Ühtegi gripiviiruse juhtu 2021/2022 hooajal laboratoorselt veel kinnitatud ei ole. Haigestumised olid seotud muude respiratoorseid viirusnakkuseid põhjustavate viirustega. Domineeriv viirus on rinoviirus.

Rinoviirusele on iseloomulik aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik. Kõige enam registreeritud pöördumisi on Tallinnas, Tartumaal, Läänemaal, Narvas, Pärnumaal ja Viljandimaal.

Korraga on võimalik haigestuda nii grippi kui ka Covid-19-sse. Mõlemad on tõsised haigused ning haiglasse sattumise risk on mõlemal haigusel suur, riskirühmadesse kuuluvad samad inimesed.